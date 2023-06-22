Взрыв в многоэтажке в Киеве: количество погибших возросло до трех человек 22 июня, 12:35 Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва в многоэтажке в Киеве (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате взрыва в многоэтажке в Киеве в четверг, 22 июня, возросло до трех человек.

Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram, тело еще одной погибшей достали из-под завалов.

Поисково-спасательная операция продолжается.

В ночь на 22 июня после завершения воздушной тревоги на левом берегу Киева прогремел мощный взрыв.

Видео дня

В Днепровском районе по улице Малышко произошел, по предварительным данным, взрыв газа в жилой 16-этажке.

Пожар полностью потушили около 8 утра, всех жителей многоэтажки эвакуировали.

Сообщалось о двух погибших и пяти раненых. 20 жителей дома удалось спасти.

По предварительным данным, взрыв произошел на седьмом этаже, разрушены или повреждены квартиры на шестом, седьмом и восьмом.

Точная причина выясняется.



