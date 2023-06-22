Взрыв в многоэтажке Киева: число раненых возросло до пяти 22 июня, 09:51 В Киеве в многоэтажке произошел взрыв в многоэтажке (Фото:ГСЧС/Telegram)

Количество раненых в результате взрыва в многоэтажке в Киеве в четверг ночью, 22 июня, возросло до пяти. Погибли два человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасли 20 людей. Спасатели продолжают разбирать завалы дома, причину взрыва выясняют. По предварительным данным, он произошел на седьмом этаже, разрушены или повреждены квартиры на шестом, седьмом и восьмом.

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Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в доме, вероятно, могут еще оставаться люди. В 10:00 оттуда эвакуировали женщину и оказали ей медицинскую помощь.



Ночью после завершения воздушной тревоги на левом берегу Киева прогремел мощный взрыв. В Днепровском районе по улице Малышко произошел, по предварительным данным, взрыв газа в жилой 16-этажке. Пожар полностью потушили около 8 утра, всех жителей многоэтажки эвакуировали.