Работа продолжается. Число пострадавших от взрыва в многоэтажке в Киеве возросло до девяти — ГСЧС 22 июня, 16:48 Местно инцидента, Киев (Фото:ГСЧС / Telegram)

Количество пострадавших в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Днепровском районе Киева возросло до девяти человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших и трех погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что трое из девяти пострадавших — госпитализированы. Также удалось спасти 20 человек.

Спасатели сообщили, что в доме сняли разрушенные панели перекрытия, а также проводится демонтаж элементов строительных конструкций и разбор завалов.

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«Устанавливаются подпорки для укрепления перекрытия между восьмым и девятым этажами дома», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 июня после завершения воздушной тревоги на левом берегу Киева прогремел мощный взрыв.

В Днепровском районе по улице Малышко произошел взрыв газа в жилой 16-этажке.

Пожар полностью потушили около 8 утра, всех жителей многоэтажки эвакуировали.

По предварительным данным, взрыв произошел на седьмом этаже, разрушены или повреждены квартиры на шестом, седьмом и восьмом.

