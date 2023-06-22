Взрыв в многоэтажке в Киеве: двое погибших, пятеро раненых, из-под завалов спасли женщину, предварительная причина — утечка газа 22 июня, 11:16 После взрыва в многоэтажке вспыхнул пожар, его уже потушили (Фото:Киевская городская прокуратура)

В ночь на 22 июня после завершения воздушной тревоги на левом берегу в Киеве прогремел мощный взрыв. По предварительным данным КГВА, в Днепровском районе по ул. Малышко произошел взрыв газа в жилой 16-этажке. Известно о двух погибших и пятерых пострадавших людях.

Пожар в доме удалось локализовать до утра, а полностью потушить — около 8:00.

Всех жителей многоэтажки эвакуировали, ее дальнейшую судьбу решат эксперты.

NV следит за деталями и последствиями трагедии.

Видео дня

11:15 Прокуратура предварительно подтвердила версию о взрыве газа в доме, возбуждено уголовное дело

Расследование открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия).

По предварительным данным прокуратуры, 22 июня 2023 года в 03:34 в жилом доме по улице Малышко, вероятно, из-за утечки газа произошел взрыв с последующим сквозным разрушением конструкций на трех этажах. Эпицентр взрыва, вероятно, находился на 7−8 этаже дома.

В результате взрыва погибли два человека и пятеро травмированы.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. В жилом доме продолжается эвакуация, в разрушенной части специалисты проводят разбор завалов. Устанавливается количество людей, находящихся под завалами.

10:30 Из-под завалов дома в Киеве спасли женщину, она жива

Спасателям удалось эвакуировать пострадавшую женщину, ей оказывают помощь.



09:30 В многоэтажке продолжается разбор завалов, известно о пяти раненых — видео



08:36 Пожар в многоэтажке ликвидирован, предварительная причина — утечка газа — КМВА

Киевская городская военная администрация обновила данные о трагедии в Киеве по состоянию на 8:30.

В результате взрыва в многоэтажке погибли 2 человека, пострадали 4 человека (из них 3 госпитализированы) и спасены 18 человек. Пятерым оказана психологическая помощь.

В 08:10 пожар в доме был ликвидирован.

Работы продолжаются.

«Взрыв произошел в 03:45 в 16-этажном доме по ул. Малышко. Предварительно, взрыв был вызван утечкой газа, в результате чего произошло разрушение на 7, 8 этажах, возгорание на площади 250 м.кв. Разрушены 4 квартиры. Сейчас на месте работают все необходимые службы», — рассказал Сергей Попко, начальник КМВА.

08:30 На месте взрыва в Киеве спасли кота

08:18 «Сначала думал, что прилет». Житель дома в Киеве, где произошел взрыв, рассказал о деталях происшествия

Александр, житель дома в Киеве, в котором в четверг, 22 июня произошел взрыв, говорит, что в последние дни там проводились ремонтные работы.



Мужчина рассказал, что сначала он подумал, что взрыв связан с атакой России.

«Зарево, взрыв, окна посыпались. Сначала думал, что прилет, смотрю — нет. Затем вода начала литься, я подумал, что молния. А потом смотрю — дождя нет, а оно горит», — отметил житель дома.

07:55 Число погибших в Киеве выросло до двух человек — Кличко

Из поврежденных квартир спасли 18 жителей, два человека госпитализированы, двоим оказали помощь на месте.



07:32 Газовый баллон вряд ли был причиной взрыва, судьбу дома решат эксперты — пресс-секретарь КМВА

Спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона прокомментировал трагедию в Киеве. По его словам, жильцов многоэтажки эвакуировали.

«Что будет дальше с домом, могут решать только эксперты после соответствующих экспертиз […] Насколько я понимаю, дом был газифицирован. Я не эксперт, но взрыв такой силы вряд ли из-за взрыва газового баллона мог произойти», — отметил Шаманов, подразумевая большую вероятность версии о взрыве бытового газа.

Обновлено в 06:30 В данный момент 2 человека травмированы. 18 — спасены. Один человек погиб. Спасательные работы продолжаются. Разрушены 4 и повреждены 6 квартир.



Обновлено в 5:10 КГВА сообщила, что в результате взрыва разрушены 4 квартиры. 1 пострадавший, 1 спасен. Поиск людей продолжается. Сейчас происходит тушение пожара.



Местные каналы сообщают, что произошел взрыв газа в одной из квартир многоэтажки. В результате взрыва начался пожар, есть значительные разрушения.

Взрыв прокомментировал глава КГВА Сергей Попко.

«Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на двух этажах, возгорание на площади 150 м.кв. Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей», — сообщил он.