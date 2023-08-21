Взрыв в криминалистическом центре МВД в Киеве: в ГБР рассказали подробности
Последствия взрыва на территории криминалистического центра МВД в Киеве 19 августа (Фото:ГБР)
Взрыв на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины 19 августа произошел, когда эксперты исследовали взрывоопасный предмет. Об этом сообщает Госбюро расследований в понедельник, 21 августа.
В результате взрыва на Большой Кольцевой погибли четыре сотрудника центра, был поврежден фасад главного здания, машины и прилегающие здания. Сотрудники ГБР обследовали место трагедии, назначили экспертизы, допросили сотрудников и свидетелей, расследование продолжается.
Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 267 УК Украины (нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).
В результате взрыва в криминалистическом центре начался пожар, сотрудники ГСЧС потушили его чуть больше чем через час.