Взрыв в криминалистическом центре МВД в Киеве: в ГБР рассказали подробности 21 августа, 15:48 Последствия взрыва на территории криминалистического центра МВД в Киеве 19 августа (Фото:ГБР)

В результате взрыва на Большой Кольцевой погибли четыре сотрудника центра, был поврежден фасад главного здания, машины и прилегающие здания. Сотрудники ГБР обследовали место трагедии, назначили экспертизы, допросили сотрудников и свидетелей, расследование продолжается.



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Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 267 УК Украины (нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).

В результате взрыва в криминалистическом центре начался пожар, сотрудники ГСЧС потушили его чуть больше чем через час.