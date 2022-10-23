Во избежание аварий. В Киеве и области начались стабилизационные отключения света 23 октября, 12:12 Мужчина в Николаеве пьет лимонад в кафе, где отсутствует электроэнергия после российского ракетного обстрела, 22 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Всем жителям Киева, в чьих домах накануне не было света из-за стабилизационного отключения до ночи 23 октября, его вернули. Однако в воскресенье снова анонсировали проведение таких мероприятий в столице и области.

Утром в ДТЭК Киевские электросети заявили, что ситуация в энергосистеме остается сложной, призвав всех киевлян потреблять электроэнергию умеренно. Там просят включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

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Позже на сайте появилось сообщение, что в Киеве снова ввели стабилизационные отключения, чтобы избежать аварий — они стартовали с 11:13. КГГА опубликовала график. В ДТЭК Киевские региональные электросети также сообщили о проведении таких мероприятий в области. Свет абонентам обещают отключать не более чем на 4 часа, однако могут повторить такую процедуру в течение дня (график есть тут).

В ДТЭК Донецкие электросети сообщили, что к утру у их клиентов появился свет после стабилизационных ограничений по распоряжению Укрэнерго.



Утром 22 октября Россия атаковала объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. В частности, были прилеты в Луцке, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской Одесской областях. В Укрэнерго заявили, что масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10—12 октября и применили ограничение энергоснабжения в 11 регионах. Президент Владимир Зеленский сказал, что россияне выпустили 36 ракет, большинство сбили силы ПВО.