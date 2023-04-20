«Инопланетяне, дайте оружие». Реакция соцсетей на яркую вспышку в небе над Киевом

20 апреля, 00:43
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Вспышка в небе над Киевом породила волну мемов (Фото:Бог Атеїстів / Twitter)

Вспышка в небе над Киевом породила волну мемов (Фото:Бог Атеїстів / Twitter)

В небе над Киевом и областью вечером в среду, 19 апреля, заметили яркую вспышку. Предварительно, ее вызвало падение спутника NASA или метеорита.

В соцсетях появились видео вспышки в небе над Киевом перед объявлением воздушной тревоги. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала написал о работе ПВО, но позже отредактировал пост и призвал дождаться заявления Воздушных сил.

Видео дня

В Киевской ОВА около 22:20 сообщили, что в небе над областью заметили воздушную цель, попросили соблюдать информационную тишину и оставаться в укрытиях. Воздушную тревогу в Киеве и области отменили в 23:00.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышку могло вызвать падение на Землю списанного спутника NASA, о чем агентство ранее предупреждало. По его словам, ПВО не работала, но воздушную тревогу объявляли, чтобы избежать жертв от падения обломков.

В Воздушных силах позже подтвердили, что вспышка в небе может быть связана с падением спутника либо метеорита.

Научно-популярный проект The Alpha Centauri сообщал, что орбита спутника NASA вечером 19 апреля не проходила над Украиной, и предположил, что объект в небе был болидом (метеором).

В ожидании официальных комментариев соцсети переполнили мемы о вторжении НЛО, инопланетном ленд-лизе и «космических военных кораблях». NV собрал реакцию соцсетей.

https://twitter.com/iamgodofatheist/status/1648772717905059845
https://twitter.com/reshetz/status/1648780981636046851
https://twitter.com/ana_alekseienko/status/1648780575245737985
https://twitter.com/a_linev/status/1648770037564559378
https://twitter.com/vsheredeha/status/1648772617531273219
https://twitter.com/narik_aliev/status/1648788267070889986
https://twitter.com/antonohaio/status/1648770254435241997
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https://twitter.com/igorlachenkov/status/1648778639289221122
https://twitter.com/naumenkocv/status/1648772985711476738
https://twitter.com/antonohaio/status/1648778357981544449
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https://twitter.com/ukrposhta/status/1648782622284210178
https://twitter.com/aniratac_mg/status/1648777294758944768
https://twitter.com/korabelnasosna/status/1648777226937151490
https://twitter.com/MelaniePodolyak/status/1648773471797649408
https://twitter.com/basylkit/status/1648787038072709125
https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0A6QMY1nXCXwtij3HtTdMvkVT92ZJzJX6Tip4ZwrpDNwizThY2rZ4FjGqsYq68zbhl
https://www.facebook.com/grishchukroma/posts/pfbid027Z5UfPkPQ9ok95LLQbkViaPjM6KPe9nW8UqoMAgXrd7qWm7KCfDNFmu6V6WJXi1Bl
https://www.facebook.com/mudzhyri/posts/pfbid02RBPo6ZpfsBuhN9gVdqYFmHJtyS8arYKYJZt7EuwdPZkmrGEBoRNxHaaRx7kR8ay1l

В Командовании Воздушных сил позже сообщили, что вечером 19 апреля российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Зенитные ракетные войска воздушного командования Восток уничтожили десять из 11 БПЛА Shahed-136 и Shahed-131.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев ПВО Реакция соцсетей Мемы НЛО Воздушная тревога ПВО Украины

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