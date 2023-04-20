«Инопланетяне, дайте оружие». Реакция соцсетей на яркую вспышку в небе над Киевом 20 апреля, 00:43 Вспышка в небе над Киевом породила волну мемов (Фото:Бог Атеїстів / Twitter)

В небе над Киевом и областью вечером в среду, 19 апреля, заметили яркую вспышку. Предварительно, ее вызвало падение спутника NASA или метеорита.

В соцсетях появились видео вспышки в небе над Киевом перед объявлением воздушной тревоги. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала написал о работе ПВО, но позже отредактировал пост и призвал дождаться заявления Воздушных сил.



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В Киевской ОВА около 22:20 сообщили, что в небе над областью заметили воздушную цель, попросили соблюдать информационную тишину и оставаться в укрытиях. Воздушную тревогу в Киеве и области отменили в 23:00.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышку могло вызвать падение на Землю списанного спутника NASA, о чем агентство ранее предупреждало. По его словам, ПВО не работала, но воздушную тревогу объявляли, чтобы избежать жертв от падения обломков.

В Воздушных силах позже подтвердили, что вспышка в небе может быть связана с падением спутника либо метеорита.

Научно-популярный проект The Alpha Centauri сообщал, что орбита спутника NASA вечером 19 апреля не проходила над Украиной, и предположил, что объект в небе был болидом (метеором).

В ожидании официальных комментариев соцсети переполнили мемы о вторжении НЛО, инопланетном ленд-лизе и «космических военных кораблях». NV собрал реакцию соцсетей.

В Командовании Воздушных сил позже сообщили, что вечером 19 апреля российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Зенитные ракетные войска воздушного командования Восток уничтожили десять из 11 БПЛА Shahed-136 и Shahed-131.