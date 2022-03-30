ВС РФ нанесли авиаудар по складу с продовольствием в Броварском районе Киева 30 марта, 10:24 Цей матеріал також доступний українською В результате удара на складе начался пожар (Фото:ГСЧС)

Во вторник, 29 марта, российские оккупанты нанесли авиаудар по складу с продовольствием в Броварском районе Киева.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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По имеющимся данным, на складе хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары повседневного употребления.

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В результате удара в здании общей площадью около 20 тысяч квадратных метров начался пожар.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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