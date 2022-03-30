ВС РФ нанесли авиаудар по складу с продовольствием в Броварском районе Киева
В результате удара на складе начался пожар (Фото:ГСЧС)
Во вторник, 29 марта, российские оккупанты нанесли авиаудар по складу с продовольствием в Броварском районе Киева.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
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По имеющимся данным, на складе хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары повседневного употребления.
В результате удара в здании общей площадью около 20 тысяч квадратных метров начался пожар.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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