Врачи рассказали о состоянии девочки, которую достали из-под завалов дома в Киеве

26 июня, 16:22
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В результате обстрела Киева пострадал ребенок (Фото:ГСЧС)

В результате обстрела Киева пострадал ребенок (Фото:ГСЧС)

Семилетняя девочка, которую спасатели достали из-под завалов разрушенного в результате ракетного удара РФ дома в Шевченковском районе Киева, находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на врачей Охматдета, которые обследовали и прооперировали ребенка.

По словам дежурного врача-хирурга Сергея Новикова, у ребенка несколько поверхностных ран шеи, околоушного участка, ушибы туловища, конечностей, лица, а также ссадины, сотрясение головного мозга, порез слизистой нижней губы.

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Сейчас ее состояние стабильное, она в сознании, угрозы для жизни нет.

«Две большие раны, одна на шее, одна за ухом, во рту… Девочке повезло, что раны не глубокие, не задело глубокие сосуды шеи… С точки зрения косметики там все будет хорошо», — сказал челюстно-лицевой хирург Охматдета Анатолий Тимошенко.

Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. Ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей. Один человек погиб, шесть пострадали, в том числе семилетняя девочка и гражданка РФ.

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Теги:   Киев Больница Война России против Украины Ракетный удар

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