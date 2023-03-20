Во время последней тревоги севернее Киева сбили беспилотник оккупантов — КГВА 20 марта, 16:19 Российский дрон-камикадзе иранского производства (иллюстративное фото) (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Во время воздушной тревоги днем в понедельник, 20 марта, силы ПВО уничтожили российский беспилотник в небе севернее Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

«Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве к северу от Киева был обнаружен вражеский объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена», — сказал начальник КГВА Сергей Попко.

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Он поблагодарил противовоздушную оборону и призвал жителей Киева после объявления воздушной тревоги сразу же переходить в укрытия. Тревогу в Киеве объявили в 15:45 20 марта, она продолжалась 17 минут.

В ночь с 17 на 18 марта российские оккупанты атаковали Украину 16 дронами-камикадзе, силы ПВО уничтожили 11.