Выбило окна в многоэтажке, сгорели автомобили. Последствия нового ночного удара России по Киеву — фоторепортаж
Последствия удара РФ в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В ночь на понедельник, 8 мая, российские оккупанты совершили новую воздушную атаку по украинским городам, в частности, в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 БПЛА.
В результате удара в столице травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.
Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.
Россия увеличивает плотность воздушных атак Киева. Только с начала мая, за первые восемь дней месяца, рашисты осуществили уже четыре воздушных атаки.
НВ собрал фото ночного вражеского удара по Киеву.