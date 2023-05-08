Выбило окна в многоэтажке, сгорели автомобили. Последствия нового ночного удара России по Киеву — фоторепортаж

8 мая, 08:55
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Последствия удара РФ в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Последствия удара РФ в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на понедельник, 8 мая, российские оккупанты совершили новую воздушную атаку по украинским городам, в частности, в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 БПЛА.

В результате удара в столице травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.

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Россия увеличивает плотность воздушных атак Киева. Только с начала мая, за первые восемь дней месяца, рашисты осуществили уже четыре воздушных атаки.

НВ собрал фото ночного вражеского удара по Киеву.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Oleksandr Khomenko
Фото: REUTERS/Oleksandr Khomenko
REUTERS/Oleksandr Khomenko
Фото: REUTERS/Oleksandr Khomenko
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Дроны Война России против Украины

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