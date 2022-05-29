Возле Стоянки Киевской области восстановили движение грузовиков

29 мая, 02:24
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Мост возле Стоянки (Фото:Київська обласна військова адміністрація/Telegram)

Мост возле Стоянки (Фото:Київська обласна військова адміністрація/Telegram)

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на автодороге международного значения М-06 Киев-Чоп частично возобновили движение грузовых автомобилей возле моста в Стоянке Киевской области.

Война России против Украины — главные события 28 мая

«Сегодня мы открыли левый проезд на дороге международного значения М-06 Киев-Чоп возле Стоянки и возобновили движение по трассе для грузового автотранспорта. Менее двух месяцев понадобилось дорожникам, чтобы на остатках старых конструкций возвести временное пролетное сооружение, устроить монолитную плиту пролетного строения и положить слой асфальтобетона. На дороге обновлена ​​разметка и установлены соответствующие дорожные знаки», — заявил Кубраков.

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28 мая глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в области все спокойно, но теперь она постоянно под угрозой российского вторжения и ракетных ударов.

До этого издание Медуза со ссылкой на источники сообщало, что в Кремле снова обсуждают возможный «штурм Киева».

https://www.youtube.com/watch?v=X2kRb4en7VQ
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Теги:   Киевская область Война в Украине Стоянка Война России против Украины

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