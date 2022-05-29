Возле Стоянки Киевской области восстановили движение грузовиков
Мост возле Стоянки (Фото:Київська обласна військова адміністрація/Telegram)
Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на автодороге международного значения М-06 Киев-Чоп частично возобновили движение грузовых автомобилей возле моста в Стоянке Киевской области.
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«Сегодня мы открыли левый проезд на дороге международного значения М-06 Киев-Чоп возле Стоянки и возобновили движение по трассе для грузового автотранспорта. Менее двух месяцев понадобилось дорожникам, чтобы на остатках старых конструкций возвести временное пролетное сооружение, устроить монолитную плиту пролетного строения и положить слой асфальтобетона. На дороге обновлена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки», — заявил Кубраков.
28 мая глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в области все спокойно, но теперь она постоянно под угрозой российского вторжения и ракетных ударов.
До этого издание Медуза со ссылкой на источники сообщало, что в Кремле снова обсуждают возможный «штурм Киева».
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