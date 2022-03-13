Оккупанты РФ нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице. Людей успели эвакуировать 13 марта, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Психоневрологический интернат в Пуще-Водице (Фото:kyivcity.gov.ua)

Российские оккупанты в воскресенье, 13 марта, нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице. О пострадавших в результате атаки не сообщается.

Как рассказали в Киевской городской госадминистрации, один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушения внутри. Второй — в помещение морга. В результате взрывной волны частичным разрушениям подвергся и жилой корпус учреждения.

«На момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. Сейчас на месте обстрела работают специалисты», — заявили и КГГА.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовятся возобновить наступление для захвата левобережной части Киева. В столице Украины подготовились к возможной блокаде: в городе сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов для оставшихся двух миллионов людей, рассказали в КГГА.

13 марта — 18-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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