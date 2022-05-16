Семь населенных пунктов Киевской области остаются без электроэнергии

16 мая, 06:42
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Разрушения в Киевской области (Фото:Ukrainian military TV/Handout via REUTERS)

Разрушения в Киевской области (Фото:Ukrainian military TV/Handout via REUTERS)

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что семь населенных пунктов Киевской области остаются без электроэнергии.

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В то же время, в 56 населенных пунктах уже возобновили поставки электроэнергии.

«В Киевской области аварийные бригады возобновили электроснабжение в 56 населенных пунктах, еще 7 остаются без электроэнергии. Службы Киевоблгаза почти завершили работы по возобновлению газоснабжения в регионе», — сообщил Тимошенко.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=EPhGKTqz1P4
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Теги:   Киевская область Война в Украине Кирилл Тимошенко Война России против Украины

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