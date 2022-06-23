На въезде в Киев остановили мужчину с машиной оружия и боеприпасов 23 июня, 13:22 Цей матеріал також доступний українською У водителя было оружие, магазины к нему и боеприпасы (Фото:ГПСУ)

На въезде в Киев пограничники остановили мужчину, в машине у которого было оружие и боеприпасы.

Как сообщили в Госпогранслужбе, во время осмотра Мазды обнаружили гладкоствольное оружие, три снаряженных магазина, один пустой и патроны калибра 5,45, 7,62 и 308.

С собой у мужчины было удостоверение охотника, но оно принадлежало не ему. Никаких разрешительных документов на оружие и документов, подтверждающих его принадлежность к военному формированию, у мужчины не было.

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Оружие и боеприпасы у гражданина изъяли и передали сотрудникам Нацполиции для дальнейших правовых действий.

16 июня правоохранители разоблачили в Киеве предпринимателя, который пытался продать внедорожники, ввезенные в качестве помощи для ВСУ.

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