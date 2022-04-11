Основные маршруты в Киевской области хотят разминировать до конца мая — глава ОВА
Последствия российских обстрелов в Бородянке Киевской области, 11 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Киевской области хотят до конца мая очистить основные маршруты и населенные пункты, которые российские оккупанты минировали перед отступлением. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире всеукраинского марафона.
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По словам Павлюка, сейчас все усилия сосредоточены на восстановлении освобожденных территорий, в первую очередь инфраструктуры.
«Один мост построен, надеюсь, в следующую субботу запустим мост возле Стоянки, который позволит ездить по Киевской трассе. Она уже очищена от остатков техники и опасных боеприпасов. На этой неделе она будет закрыта, потому что мост на Макаров нужно разобрать… После очистки пропускная способность будет в несколько раз меньше, потому что будет возможность пропускать только по одному направлению в одну и в другую сторону», — рассказал он.
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Павлюк также заявил, что сейчас продолжаются работы по разминированию. Основные маршруты и населенные пункты надеются очистить до конца мая, остальные территории, на которых после российских оккупантов остались опасные боеприпасы, будут маркированы.
«Не думаю, что мы справимся за год [с разминированием всей Киевской области]. По поводу возвращения — я бы не советовал, потому что мы не можем гарантировать безопасность людям из-за остатков опасных веществ. [Также] у нас нет возможности сказать, что противник не будет наступать снова. Военные проводят меры для оборонной операции, выстраиваются новые операционные рубежи, чтобы мы не дали противнику даже приблизиться к Киеву», — добавил глава Киевской ОВА.
Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за действий российских оккупантов около 300 тысяч кв. км территории Украины необходимо разминировать.
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