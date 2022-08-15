С начала войны в Киеве задержали более 300 потенциальных участников ДРГ — глава столичной полиции

15 августа, 16:38
Сейчас в Киеве работают десять оперативных групп по выявлению ДРГ (Фото:СБУ)

Сейчас в Киеве работают десять оперативных групп по выявлению ДРГ (Фото:СБУ)

С начала полномасштабного вторжения России в Киеве задержали 313 потенциальных участников 23-х ДРГ, вражеских агентов в столице может быть очень много.

Об этом сообщил глава полиции Киева Иван Выговский, пишет Интерфакс-Украина.

«За время войны в Киеве задержаны 313 потенциальных участников 23-х ДРГ. Конечно, не все факты нашли свое подтверждение, но эти 313 человек, прошедших по учетам, переданы СБУ. Спецслужба дальше уже занималась их документированием», — пояснил он.

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Выговский добавил, что на данный момент в Киеве работают десять оперативных групп по выявлению ДРГ.

«Криминальный элемент максимально находится под контролем как органов полиции, так и других правоохранительных органов. А что касается того, что в Киеве и вообще в нашем государстве есть люди, которые, скажем так, имеют „другие взгляды“, это действительно имеет место», — резюмировал правоохранитель.

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В начале июня в МВД сообщили, что в Киеве и Киевской области заметно усиление диверсионной работы россиян. Там добавили, что диверсантов задерживают «относительно регулярно». Для этого проводится огромная оперативная работа.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Диверсант Война России против Украины

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