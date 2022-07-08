Осмотры мест обстрелов завершены. С начала вторжения РФ в Киеве погибли более 100 гражданских, более 420 получили ранения — прокурор 8 июля, 13:38 Ракетный удар РФ по жилому дому в Киеве утром 26 июня (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

С начала войны России против Украины в Киеве погибли более 100 мирных жителей, более 420 человек ранены.

Об этом сообщил глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер в интервью Интерфакс-Украина.

«С начала российской агрессии в столице погибли более 100 мирных жителей, из них 5 детей. Более 420 гражданских получили ранения. Причины смерти — минно-взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения (последнее характерно для территории Гостомеля), ожоги и асфиксия в результате пожаров», — пояснил он.

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Кипер также сообщил о фактическом завершении осмотров мест происшествий в рамках расследования уголовных производств по фактам ракетных обстрелов Киева Россией.

Больше всего разрушений зафиксировано в Святошинском, Подольском и Оболонском районах.

По его словам, повреждены около 400 домов.

«Из них примерно 200 — это обычные многоэтажки и частные усадьбы. Повреждены около 70 школ, садов, детских лагерей», — добавил прокурор.

Он пояснил, что в настоящее время проводится целый ряд экспертиз, по результатам которых будет получена информация о виде применяемого оружия, его траектории, обстоятельствах применения.

«Эти данные в совокупности с проведенными следственными действиями помогут следствию установить конкретных лиц, ответственных за эти преступления», — резюмировал Кипер.

С начала полномасштабного вторжения войска РФ пытались вести наступление на Киев, оккупируя населенные пункты Киевской области. Через месяц активных боевых действий оккупанты вывели свои войска с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. В Буче, Ирпене, Гостомеле после ухода войск РФ украинские правоохранители начали фиксировать массовые случаи зверств оккупантов.

Киев систематически поддается ракетных обстрелам, Россия атакует гражданские объекты.

Во время последней атаки на украинскую столицу ракеты попали в жилой дом в Шевченковском районе Киева. В результате погиб один человек, еще шесть, в том числе ребенок, пострадали.

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