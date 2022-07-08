Осмотры мест обстрелов завершены. С начала вторжения РФ в Киеве погибли более 100 гражданских, более 420 получили ранения — прокурор

8 июля, 13:38
Ракетный удар РФ по жилому дому в Киеве утром 26 июня (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

Ракетный удар РФ по жилому дому в Киеве утром 26 июня (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

С начала войны России против Украины в Киеве погибли более 100 мирных жителей, более 420 человек ранены.

Об этом сообщил глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер в интервью Интерфакс-Украина.

«С начала российской агрессии в столице погибли более 100 мирных жителей, из них 5 детей. Более 420 гражданских получили ранения. Причины смерти — минно-взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения (последнее характерно для территории Гостомеля), ожоги и асфиксия в результате пожаров», — пояснил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=6AWgCeWJ0sw

Кипер также сообщил о фактическом завершении осмотров мест происшествий в рамках расследования уголовных производств по фактам ракетных обстрелов Киева Россией.

Больше всего разрушений зафиксировано в Святошинском, Подольском и Оболонском районах.

Читайте также:

Российские ракеты ударили по жилому дому в Шевченковском районе Киева (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko) Ракетный террор. Последствия российского удара по жилому дому в Киеве — фоторепортаж

По его словам, повреждены около 400 домов.

«Из них примерно 200 — это обычные многоэтажки и частные усадьбы. Повреждены около 70 школ, садов, детских лагерей», — добавил прокурор.

Он пояснил, что в настоящее время проводится целый ряд экспертиз, по результатам которых будет получена информация о виде применяемого оружия, его траектории, обстоятельствах применения.

«Эти данные в совокупности с проведенными следственными действиями помогут следствию установить конкретных лиц, ответственных за эти преступления», — резюмировал Кипер.

С начала полномасштабного вторжения войска РФ пытались вести наступление на Киев, оккупируя населенные пункты Киевской области. Через месяц активных боевых действий оккупанты вывели свои войска с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. В Буче, Ирпене, Гостомеле после ухода войск РФ украинские правоохранители начали фиксировать массовые случаи зверств оккупантов.

Читайте также:
Кличко рассказал, есть ли угроза новой атаки оккупантов на Киев с территории Беларуси

Киев систематически поддается ракетных обстрелам, Россия атакует гражданские объекты.

Во время последней атаки на украинскую столицу ракеты попали в жилой дом в Шевченковском районе Киева. В результате погиб один человек, еще шесть, в том числе ребенок, пострадали.

poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Ракетные удары Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Новая сеть ресторанов не дотягивает до уровня Макдональдса (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Грустно и точка /
Почему российский клон Макдональдса терпит фиаско
8 июля, 12:26
Компании / Рынки
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

8 июля, 11:43
Мнения
Российские товарные поезда (Иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)
«Инструкции из даркнета» /
Как анархо-коммунисты совершают диверсии в РФ и что это за люди
8 июля, 09:31
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X