У оккупантов нет и десятой части войск для попытки взять Киев — Арестович

15 марта, 19:01
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Боец Сил территориальной обороны в Киеве, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Боец Сил территориальной обороны в Киеве, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты сместили основные усилия на зону ООС, Мариуполь и Николаев.

«Никаких попыток взять Киев нет, потому что у них нет и десятой части войск от количества, при котором можно было бы помечтать о выполнении [таких] задач. То, что они стреляют и на окраинах идут бои, — это тактического уровня… Они не перейдут ко взятию Киева — в ближайшее время так точно — пока сюда не приедут тысяч 20−30 резерва. Мы уже говорили, что их просто негде взять», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Недавние удары российских оккупантов по Киеву Арестович назвал не сознательным обстрелом столицы, а «эксцессами исполнителей» или «ошибкой при наведении».

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Позже во время брифинга советник главы ОП добавил, что российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции, так как для этого нужно много лет обучения и денег:

«83 самолета наши силы уже сбили. Они и так применяли 120−150 самолетов из 500. Половины уже нет, а не будет еще больше».

В то же время, по словам Арестовича, у оккупантов очень много крылатых ракет, и они продолжат наносить ими удары по украинским территориям до конца войны.

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Теги:   Киев Алексей Арестович Война России против Украины

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