У оккупантов нет и десятой части войск для попытки взять Киев — Арестович 15 марта, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Боец Сил территориальной обороны в Киеве, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты сместили основные усилия на зону ООС, Мариуполь и Николаев.

«Никаких попыток взять Киев нет, потому что у них нет и десятой части войск от количества, при котором можно было бы помечтать о выполнении [таких] задач. То, что они стреляют и на окраинах идут бои, — это тактического уровня… Они не перейдут ко взятию Киева — в ближайшее время так точно — пока сюда не приедут тысяч 20−30 резерва. Мы уже говорили, что их просто негде взять», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.



Недавние удары российских оккупантов по Киеву Арестович назвал не сознательным обстрелом столицы, а «эксцессами исполнителей» или «ошибкой при наведении».



Позже во время брифинга советник главы ОП добавил, что российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции, так как для этого нужно много лет обучения и денег:

«83 самолета наши силы уже сбили. Они и так применяли 120−150 самолетов из 500. Половины уже нет, а не будет еще больше».

В то же время, по словам Арестовича, у оккупантов очень много крылатых ракет, и они продолжат наносить ими удары по украинским территориям до конца войны.

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