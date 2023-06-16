Из-за ракетных обстрелов. Под Киевом загорелся лес, на бывших позициях окупантов массово детонируют снаряды — видео 16 июня, 18:15 Полицейский смотрит на дым от возникшего под Киевом лесного пожара в результате ракетной атаки окупантов (Фото:ANDRII NEBYTOV via Telegram)

В результате пожара в лесном массиве вблизи Здвижовки Бучанского района, возникшего из-за ракетных обстрелов россиян, началась массовая детонация оставленных на прежних позициях кафиров снарядов.

Об этом сообщил глава нацполиции в Киевской области Андрей Небитов. Он также опубликовал фото и видео с места происшествия.

«Полицейские Киевщины зарежимили территорию, выставили патрули для того, чтобы сделать невозможным травмирование жителей, пока ГСЧС ликвидирует последствия взрывов», — написал Небитов.

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16 июня РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты, на подлете в Киев и над городом сбили 12 ракет: шесть Калибров и шесть Кинжалов.

В результате атаки в Киевской области пострадали семь человек, в том числе двое детей в возрасте четырех и 13 лет. По словам Небитова, все пострадавшие получили лёгкие травмы.

