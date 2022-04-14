Военные преступления российских оккупантов в Киевской области фиксируют вместе с французскими криминалистами

14 апреля, 11:46
Цей матеріал також доступний українською
Полиция Киевской области и французские криминалисты фиксируют российские военные преступления (Фото:МВД Украины)

Полиция Киевской области и французские криминалисты фиксируют российские военные преступления (Фото:МВД Украины)

Поддержи НВ

Над фиксированием военных преступлений российских оккупантов полиция Киевской области работает вместе с французскими жандармами.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

«При осмотре мест боевых действий полицейские обнаружили автомобиль BMW, в котором находилось тело погибшего мужчины. На машине правоохранители зафиксировали следы обстрелов из огнестрельного оружия и минных или артиллерийских обстрелов», — пишут в МВД.

Видео дня

Украинские и французские криминалисты изъяли останки тела и доставили на экспертизу.

Слушайте подкаст на эту тему

Главный следователь Киевской области Виктор Луговой отметил, что в Украину прибыли 18 французских жандармов, работающих непосредственно на деоккупированных территориях.

13 апреля Бучу посетил прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан. Он прибыл в Киев вместе с командой следователей и экспертов, чтобы провести независимое расследование на месте совершения российских военных преступлений. По словам Венедиктовой, вскоре Офис прокурора МКС присоединится к работе совместной следственной группы, созданной Украиной, Литвой и Польшей.

Ранее полиция Киевской области сообщила, что с начала полномасштабного вторжения армии оккупантов было начато более 3050 уголовных производств из-за зверств российской армии.

poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Мария Молодковец

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Франция Полиция МВД Украины Киевская область Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X