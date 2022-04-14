Военные преступления российских оккупантов в Киевской области фиксируют вместе с французскими криминалистами 14 апреля, 11:46 Цей матеріал також доступний українською Полиция Киевской области и французские криминалисты фиксируют российские военные преступления (Фото:МВД Украины)

Над фиксированием военных преступлений российских оккупантов полиция Киевской области работает вместе с французскими жандармами.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

«При осмотре мест боевых действий полицейские обнаружили автомобиль BMW, в котором находилось тело погибшего мужчины. На машине правоохранители зафиксировали следы обстрелов из огнестрельного оружия и минных или артиллерийских обстрелов», — пишут в МВД.

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Украинские и французские криминалисты изъяли останки тела и доставили на экспертизу.

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Главный следователь Киевской области Виктор Луговой отметил, что в Украину прибыли 18 французских жандармов, работающих непосредственно на деоккупированных территориях.

13 апреля Бучу посетил прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан. Он прибыл в Киев вместе с командой следователей и экспертов, чтобы провести независимое расследование на месте совершения российских военных преступлений. По словам Венедиктовой, вскоре Офис прокурора МКС присоединится к работе совместной следственной группы, созданной Украиной, Литвой и Польшей.

Ранее полиция Киевской области сообщила, что с начала полномасштабного вторжения армии оккупантов было начато более 3050 уголовных производств из-за зверств российской армии.

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