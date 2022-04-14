Военные преступления российских оккупантов в Киевской области фиксируют вместе с французскими криминалистами
Полиция Киевской области и французские криминалисты фиксируют российские военные преступления (Фото:МВД Украины)
Над фиксированием военных преступлений российских оккупантов полиция Киевской области работает вместе с французскими жандармами.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
«При осмотре мест боевых действий полицейские обнаружили автомобиль BMW, в котором находилось тело погибшего мужчины. На машине правоохранители зафиксировали следы обстрелов из огнестрельного оружия и минных или артиллерийских обстрелов», — пишут в МВД.
Украинские и французские криминалисты изъяли останки тела и доставили на экспертизу.
Главный следователь Киевской области Виктор Луговой отметил, что в Украину прибыли 18 французских жандармов, работающих непосредственно на деоккупированных территориях.
13 апреля Бучу посетил прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан. Он прибыл в Киев вместе с командой следователей и экспертов, чтобы провести независимое расследование на месте совершения российских военных преступлений. По словам Венедиктовой, вскоре Офис прокурора МКС присоединится к работе совместной следственной группы, созданной Украиной, Литвой и Польшей.
Ранее полиция Киевской области сообщила, что с начала полномасштабного вторжения армии оккупантов было начато более 3050 уголовных производств из-за зверств российской армии.
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