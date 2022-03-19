Российские оккупанты сооружают земляные валы под Киевом — снимок Maxar

19 марта, 07:58
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Земляные валы оккупантов сооружены вокруг их военной техники (Фото:Maxar Technologies)

Земляные валы оккупантов сооружены вокруг их военной техники (Фото:Maxar Technologies)

Российские оккупанты сооружают земляные валы вокруг своей военной техники к северо-западу от Киева. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, пишет CNN.

На них были зафиксированы защитные валы в районе села Озера Бородянского района и аэропорта Антонов. Также дополнительная военная техника РФ и сооружения насыпей заметны в селах Здвижовка и Берестянка Бучанского и Бородянского районов.

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Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies

По состоянию на 18 марта российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты в Киевской области, также армия РФ окопалась на территории Бучанской общины, сообщил глава Киевской ОВА. Наиболее опасными остаются следующие направления: Житомирская трасса, Буча — Ирпень — Гостомель, Макаров, север Вышгородского района.

Оккупанты РФ пытаются нарастить войска в направлении Киева, тогда как ВСУ приступили к укреплению уже третьего кольца обороны столицы.

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19 марта — 24-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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Теги:   Киев Киевская область Спутниковые снимки Война России против Украины

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