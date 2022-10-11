На подлете к Киеву были сбиты несколько ракет — Кличко 11 октября, 13:59 10 октября РФ нанесла массированные ракетные удары по Киеву, часть снарядов попала по центру украинской столицы (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Во вторник, 11 октября, на подлете к Киеву украинским военным удалось сбить две российские ракеты.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона.

«Благодаря нашим Вооруженным силам, несколько ракет было сбито на подлете к Киеву. Никаких взрывов не было в столице Украины», — отметил он.

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Кличко добавил, что сегодняшний день начался без инцидентов.

Вероятно, речь идет о вражеских ракетах, которые сбили в Киевской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Ракеты сбили во время воздушной тревоги, она длилась утром 11 октября около пяти часов.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты. В результате погибли 14 человек, больше 90 пострадали.

В Киеве погибли шесть человек, еще 51 человек пострадал.

Ракетные удары были нанесены по центру города — в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах. Повреждены 45 жилых домов.



