Без него никак. Мужчина сварил борщ на станции киевского метро — видео

23 марта, 12:18
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Люди укрываются в киевском метро во время войны (Фото:Стас Юрченко для издания Ґрати)

Люди укрываются в киевском метро во время войны (Фото:Стас Юрченко для издания Ґрати)

Мужчина сварил борщ на платформе киевского метро, которое стало убежищем для почти 15 тысяч горожан на время войны.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал Максим Бахматов, глава общественной организации Офис трансформации, новый советник мэра Львова Андрея Садового и бывший член команды мэра Киева Виталия Кличко.

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На видео видно, как мужчина готовит бульон на мобильной электроплите, а рядом — нарезанная капуста и другие ингредиенты для блюда.

https://www.facebook.com/100000446847496/posts/5306397916051717/?d=n

Метро Киева продолжает работать в режиме перевозок. Поезда курсируют с интервалом в 30−40 минут и проезжают мимо центральных станций. Также поезда не ходят по наземным станциям. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

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Теги:   Киев Метро Метрополитен Киевский метрополитен Киевское метро Война в Украине Максим Бахматов Борщ Война России против Украины

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