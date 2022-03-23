Без него никак. Мужчина сварил борщ на станции киевского метро — видео 23 марта, 12:18 Цей матеріал також доступний українською Люди укрываются в киевском метро во время войны (Фото:Стас Юрченко для издания Ґрати)

Мужчина сварил борщ на платформе киевского метро, которое стало убежищем для почти 15 тысяч горожан на время войны.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал Максим Бахматов, глава общественной организации Офис трансформации, новый советник мэра Львова Андрея Садового и бывший член команды мэра Киева Виталия Кличко.

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На видео видно, как мужчина готовит бульон на мобильной электроплите, а рядом — нарезанная капуста и другие ингредиенты для блюда.

Метро Киева продолжает работать в режиме перевозок. Поезда курсируют с интервалом в 30−40 минут и проезжают мимо центральных станций. Также поезда не ходят по наземным станциям. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

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