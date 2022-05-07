После начала полномасштабной войны наименьшее количество людей в Киеве составило миллион — Кличко 7 мая, 16:40 Цей матеріал також доступний українською Участник территориальной обороны Киева на главной площади столицы Украины — Майдане Незалежности (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

После начала полномасштабного вторжения России в Украину наименьшее количество находившихся в Киеве составило около одного миллиона человек. Об этом в интервью НВ заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Он рассказал, что поименно подсчитать, сколько людей вернулись и живут в Киеве, не могут. Поэтому власти ориентируются на то, что у каждого киевлянина есть мобильный телефон — их количество могут подсчитать. Сейчас в столице находится примерно 2 млн 200 тыс. человек.

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«К началу военных действий в городе ночевало примерно 3,5 млн человек. Ночью и днем разные показатели: днем приезжает около миллиона [людей] из области. Когда начались военные действия, киевляне начали уезжать. Это были преимущественно женщины и дети. Самая маленькая цифра пребывания людей в нашем городе составляла около одного миллиона человек», — заявил Кличко.

Также городской голова сказал, что гарантировать безопасность власти города пока не могут, но после 8—9 мая можно будет понемногу возвращаться в Киев. Несмотря на освобождение Киевской области от войск оккупантов, ранее с возвращением в столицу призывали не спешить. В частности, из-за высокой угрозы ракетных обстрелов, борьбы с диверсионными группами противника и разминирования территорий в области.

"Зубы мы им обломаем" — Виталий Кличко, мэр Киева https://www.youtube.com/watch?v=8yEoiJKGj0k

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