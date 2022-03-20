В Подольском районе Киева в результате обстрелов оккупантов начался пожар, погиб один человек

20 марта, 23:30
Цей матеріал також доступний українською
Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

В Подольском районе Киева в воскресенье вечером, 20 марта, прогремели несколько взрывов, начался пожар. На данный момент известно о смерти одного человека.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, сейчас известно, что пострадали некоторые дома и территория одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже прибыли на место. Сильный пожар возле ТЦ уже ликвидируют.

Видео дня

В патрульной полиции Киева заявили, что информация о пострадавших гражданах и поврежденных домах уточняется.

Обновлено в 01:30. В ГСЧС заявили, что пожар начался в результате обстрела российских войск. Загорелись торговый центр и автомобили на парковке.

https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/1141648779915524&show_text=true&width=500

Днем 20 марта в многоэтажку в Святошинском районе столицы попали обломки снаряда. Пожар ликвидировали, пострадали пять человек.

poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Виталий Кличко Подол Взрыв в Киеве Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ