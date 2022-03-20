В Подольском районе Киева в результате обстрелов оккупантов начался пожар, погиб один человек
Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе (Фото:Виталий Кличко/Telegram)
В Подольском районе Киева в воскресенье вечером, 20 марта, прогремели несколько взрывов, начался пожар. На данный момент известно о смерти одного человека.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, сейчас известно, что пострадали некоторые дома и территория одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже прибыли на место. Сильный пожар возле ТЦ уже ликвидируют.
В патрульной полиции Киева заявили, что информация о пострадавших гражданах и поврежденных домах уточняется.
Обновлено в 01:30. В ГСЧС заявили, что пожар начался в результате обстрела российских войск. Загорелись торговый центр и автомобили на парковке.
Днем 20 марта в многоэтажку в Святошинском районе столицы попали обломки снаряда. Пожар ликвидировали, пострадали пять человек.
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