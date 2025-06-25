«Два этапа». В Киев прибыли эвакуированные украинцы из Ирана

В рамках завершающего этапа совместной операции Главного управления разведки и Министерства иностранных дел в Украину прибыли автобусом эвакуированные украинцы из Ирана .

Об этом сообщает Суспільне.

Накануне в разведке сообщили, что во время завершающего этапа операции из Ирана эвакуировали 31 человека. Среди них — пять мужчин, 12 женщин и 14 детей.

В комментарии журналистам представитель ГУР Ольга Мосьондз сообщила, что общее количество эвакуированных из Ирана и Израиля украинцев составляет 164 человека.

Фото: Суспільне

«Это довольно сложная эвакуация. Она была осуществлена ​​в два этапа. Первый этап это была эвакуация из Израиля, тогда было вывезено в общей сложности 176 граждан, 133 из них украинцы. Из Ирана был вывезен 31 человек, тоже они все украинцы», — сказала Мосьондз.

Представитель ГУР отметила, что эвакуация из Ирана была осложнена полным отсутствием интернета и связи с гражданами из-за обстрелов. По ее словам, для людей «это было очень стрессово».

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БПЛА. По данным местных СМИ, по состоянию на 18 июня в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточнил, что прекращение огня должно было бы начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 07:00 24 июня по Киеву). К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

24 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана после того, как Трамп объявил о перемирии между двумя странами.

Впоследствии канцелярия премьера Израиля сообщила, что Израиль нанес удар по военному объекту к северу от Тегерана 24 июня, но воздержался от дальнейших атак после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом.