В Киевской области двое мирных жителей подорвались на мине, оставленной оккупантами

19 мая, 06:29
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Место подрыва мины в Бучанском районе (Фото:Поліція Київської області/Facebook)

Место подрыва мины в Бучанском районе (Фото:Поліція Київської області/Facebook)

Полиция Киевской области сообщает, что в среду, 18 мая, в Бучанском районе двое мирных жителей подорвались на мине, оставленной российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Обоих мужчин с травмами доставили в больницу Макарова.

«Между селами Липовка и Королевка, 52-летний и 48-летний мужчины взорвались на противопехотной мини ОЗМ-72, оставленной на поле оккупантами. Полиция Бучанщины по указанному факту начала досудебное расследование», — сообщили в полиции.

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Ранее в полиции сообщили, что в Киевской области уже обнаружены тела 1288 мирных жителей, погибших в результате действий военных РФ.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

https://www.youtube.com/watch?v=EPhGKTqz1P4
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Теги:   Буча Мины Киевская область Война в Украине Война России против Украины

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