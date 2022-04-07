«Горсть датчиков». В Киеве за двое суток обнаружили 16 вражеских ДРГ 7 апреля, 17:24 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:Минобороны РФ)

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Грузевич поделился оперативной информацией о ситуации в Киеве и области.

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По его информации, в столице за два дня было обнаружено 16 вражеских ДРГ.

«В течение двух дней в самом Киеве обнаружили 16 ДРГ врага. То есть, покидая область, он оставил диверсантов. Например, вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу — и обнаружили горсть датчиков, по которым ориентируются ракеты», — заявил Грузевич.

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По его словам, именно из-за этих обстоятельств мирным жителям не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги. В Вооруженных силах подтвердили угрозу новых ракетных ударов по Киеву.

Кроме того, Грузевич заявил о сохранении блокпостов по столице. Хотя проезжие части дорог и будут расширяться, пропускной режим из соображений безопасности оставят.

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