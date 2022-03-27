Глава МВД заявил, что ситуация вокруг Киева «имеет положительную динамику»

27 марта, 05:11
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Сотрудники полиции в Киевской области (Фото:Нацполиция/Facebook)

Сотрудники полиции в Киевской области (Фото:Нацполиция/Facebook)

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что ситуация вокруг Киева и в области «имеет положительную динамику».

«Я могу только прокомментировать положительную динамику вокруг Киева, и жду вместе со всеми жителями столицы, с другими городами, победы на этом участке», — заявил Монастырский в эфире украинского телевидения.

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В полиции Киевской области сообщили, что на территории Бучанской, Макаровской, Бородянской, Ирпенской, Дмитровской общин и Гостомеля продолжаются боевые действия. На территории других общин района ситуация контролируется.

Также оккупанты продолжают обстреливать ряд поселков и других населенных пунктов в области.

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Теги:   Киев МВД Украины Киевская область Денис Монастырский Война России против Украины

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