Глава МВД заявил, что ситуация вокруг Киева «имеет положительную динамику» 27 марта, 05:11 Цей матеріал також доступний українською Сотрудники полиции в Киевской области (Фото:Нацполиция/Facebook)

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что ситуация вокруг Киева и в области «имеет положительную динамику».

«Я могу только прокомментировать положительную динамику вокруг Киева, и жду вместе со всеми жителями столицы, с другими городами, победы на этом участке», — заявил Монастырский в эфире украинского телевидения.

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В полиции Киевской области сообщили, что на территории Бучанской, Макаровской, Бородянской, Ирпенской, Дмитровской общин и Гостомеля продолжаются боевые действия. На территории других общин района ситуация контролируется.

Также оккупанты продолжают обстреливать ряд поселков и других населенных пунктов в области.