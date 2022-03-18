Попадание в частный сектор. Оккупанты второй раз за сутки обстреляли Святошинский район Киева 18 марта, 19:58 Цей матеріал також доступний українською Обстрел частного сектора в Киеве (Фото:Нацполиция)

В пятницу вечером, 18 марта, российские оккупанты обстреляли Святошинский район Киева. Жертв нет.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

По информации ведомства, обстрел произошел сегодня в 17:00. Снаряд оккупантов попал во двор одного из частных жилых домов, в результате чего повреждено жилье мирных людей.

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В Киевской городской прокуратуре уточнили, что в результате обстрела пострадали десятки домов мирных жителей. Также было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

На данный момент на месте инцидента работают правоохранители и спасатели. Информация по пострадавшим уточняется.

17 марта российские оккупанты обстреляли Святошинский район Киева. В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате ракетного обстрела погиб один человек, три пострадали, в том числе ребенок.

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