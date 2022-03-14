Оккупанты обстреляли из Градов Новые Петровцы под Киевом — погиб мирный житель

14 марта, 23:56
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Снаряд от Града (Фото:Reuters TV via REUTERS)

Снаряд от Града (Фото:Reuters TV via REUTERS)

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты обстреляли из установок залпового огня Град село Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

«Около 15 часов военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации из реактивной системы залпового огня Град обстреляли населенный пункт Новые Петровцы в Вышгородском районе. Погиб мирный житель, еще один получил ранения», — заявили в Офисе Генпрокурора.

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Также получили повреждения Национальный музей-заповедник Битва за Киев в 1943 году, церковь и другие объекты инфраструктуры.

14 марта в Гостомеле под Киевом оккупанты обстреляли колону мирных жителей, погибла женщина.

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Теги:   Киев Киевская область Новые Петровцы Вышгород Война России против Украины

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