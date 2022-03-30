«Подарки» от оккупантов. В МВД назвали наиболее загрязненные районы Киева 30 марта, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Город Киев (Фото:Dronarium Украина via Facebook)

В Министерстве внутренних дел назвали наиболее загрязненные взрывоопасными предметами районы Киева. По оценкам специалистов, это Оболонь и Виноградарь.

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Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что враг оставляет после себя множество неприятных «сюрпризов».

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«На сегодня, по оценкам ГСЧС, в результате российских обстрелов в Украине общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет 300 тыс. кв. км. С 24 февраля подразделения ГСЧС обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, в том числе и одну авиационную бомбу. Очищено около 14 га территорий», — проинформировал он.

Енин также назвал наиболее загрязненные взрывоопасными предметами районы столицы.

«В настоящее время отдельные районы столицы страдают от единичных попаданий российской авиации и артиллерии. Такие районы, как Оболонь и Виноградарь, по оценкам наших специалистов, являются наиболее загрязненными», — сказал он.

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