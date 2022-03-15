Ответ КГГА. Как будет работать киевское метро в усиленный комендантский час

15 марта, 16:49
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Киевское метро (Фото:Владимир Федотов / НВ)

Киевское метро (Фото:Владимир Федотов / НВ)

В Киеве во время усиленного комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта станции метро будут работать только в режиме укрытия.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Таким образом движение поездов осуществляться не будет.

Во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвигаться по городу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что с 20:00 15 марта по 07:00 17 марта в столице будет действовать комендантский час.

Вторник, 15 марта — 20-й день полномасштабной войны, развернутой Россией в Украине. В последние дни враг активно обстреливает Киев. Под удары попадают жилые дома. На рассвете 15 марта (с 4:20 до 5:50) оккупанты нанесли удары по Киеву, обстреляв, в частности, несколько жилых районов столицы. Снаряды попали в три многоэтажки (Подольский и Святошинский районы), частный двухэтажный дом (Осокорки), повредили фасад станции метро Лукьяновская. Известно о не менее двух погибших.

Накануне 14 марта российская армия обстреляла жилой дом на Оболони. В результате попадания артиллерийского снаряда в дом на Оболони погиб один человек. По данным спасателей, трое госпитализированы. Еще девяти жителям помощь оказана на месте. Также оккупанты обстреляли завод Антонов.

Также примерно в 11 утра 14 марта украинское ПВО сбило ракету оккупанта над Киевом. Остатки ракеты упали в жилом массиве Куреневка в Киеве. В результате погиб один человек.

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Теги:   Киев КГГА Комендантский час Российская агрессия Метро Киевский метрополитен Киевское метро Общественный транспорт Война России против Украины

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