В Киеве проходит церемония прощания с погибшим активистом и военным Романом Ратушным 18 июня, 12:44 Цей матеріал також доступний українською Похороны Романа Ратушного (Фото:Виталий Кличко/Facebook)

В субботу, 18 июня, на Майдане Незалежности у стелы проходит церемония прощания с погибшим общественным активистом и украинским военным Романом Ратушным.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



«Друзья. Скорбный день для Киева и Украины. Сегодня мы прощаемся с Героем и Воином. Роман Ратушный, молодой, умный и активный. Человек чести и принципов. Таким я его знал. Таким знали его друзья и запомнит Украина. Он был отважен, никого не боялся, хотя и получал угрозы, и никогда не скрывался. Роман пошел защищать Украину с начала широкомасштабного вторжения российских варваров», — сообщил он.

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Фото: Виталий Кличко/Facebook

Кличко также добавил, что перед отъездом на фронт Ратушный заезжал в мэрию — они общались, обсуждали его идеи, строили планы.

«Я до последнего не верил, что Роман погиб… Это большая потеря для столицы, для нашего государства. Потому что именно такие, как Роман Ратушный, — будущее сильной и демократической Украины…» — подчеркнул мэр Киева.

Фото: Виталий Кличко/Facebook

Он выразил убеждение, что имя Романа будет увековечено в названии улицы в Киеве, а также будет жить его дело защиты зеленых зон Киева, в частности, Протасова яра.

«Мечта Романа сбудется — Протасов яр останется зеленой зоной его родного и любимого города», — добавил Кличко.

Фото: Виталий Кличко/Facebook

Роман Ратушный — активист и глава ОО Защитим Протасов Яр, с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины оборонял Киев, а затем стал разведчиком 93-й омбр Холодный Яр, в рядах которой освобождал город Тростянец. Ратушный погиб 9 июня под Изюмом Харьковской области во время выполнения задания.



В честь активиста предлагают назвать улицу Волгоградскую недалеко от Протасова Яра в Соломенском районе Киева.

Украинского защитника похоронят на Байковом кладбище.



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