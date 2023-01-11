Противодействие ДРГ и контрнаступление. Военнослужащие провели учения по обороне Киева 11 января, 19:13 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие провели учения, на которых они отработали противодействие ДРГ и другие меры по обороне Киева.

Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

«Подразделения из состава Группировки сил и средств обороны Киева наращивают боевые возможности», — говорится в сообщении.

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Он также добавил, что тренировки прошли на северной границе. Личный состав научился вести разведку и оборонное сражение, выявлять и уничтожать колонны противника, противодействовать ДРГ.

Также было уделено внимание вопросам форсирования водного препятствия. Стрелковые подразделения отработали тактику контрнаступательных действий для возвращения и удержания условно утраченных позиций.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют передвижения техники и личного состава врага у границы.