Противодействие ДРГ и контрнаступление. Военнослужащие провели учения по обороне Киева
Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Украинские военнослужащие провели учения, на которых они отработали противодействие ДРГ и другие меры по обороне Киева.
Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
«Подразделения из состава Группировки сил и средств обороны Киева наращивают боевые возможности», — говорится в сообщении.
Он также добавил, что тренировки прошли на северной границе. Личный состав научился вести разведку и оборонное сражение, выявлять и уничтожать колонны противника, противодействовать ДРГ.
Также было уделено внимание вопросам форсирования водного препятствия. Стрелковые подразделения отработали тактику контрнаступательных действий для возвращения и удержания условно утраченных позиций.
В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.
По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.
6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют передвижения техники и личного состава врага у границы.