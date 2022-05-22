В Киевской области нашли еще два тела убитых оккупантами мирных жителей

22 мая, 05:33
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Полиция продолжает находить тела мирных жителей Киевской области, убитых российскими оккупантами (Фото:Поліція Київської області / Facebook)

Полиция продолжает находить тела мирных жителей Киевской области, убитых российскими оккупантами (Фото:Поліція Київської області / Facebook)

В Бучанском районе Киевской области нашли еще двух убитых российскими оккупантами мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Война России против Украины — главные события 21 мая

«В конце февраля во время обстрелов в собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище», — сказано в сообщении.

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По состоянию на 21 мая, полицейские в Киевской области обнаружили и осмотрели 1290 тел людей, погибших во время боев в области. Продолжается расследование военных преступлений российских оккупантов. Большинство мирных жителей россияне застрелили из автоматического оружия.

Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад

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Теги:   Полиция Киевская область Национальная полиция Украины Военные преступления РФ Нацполиция Война России против Украины

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