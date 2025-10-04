В Киеве изменили меру пресечения водителю Mercedes, который избил велосипедиста из-за замечания о парковке

Суд избрал меру пресечения водителю Mercedes , которого подозревают в избиении велосипедиста в Киеве 30 сентября, в виде содержания под стражей сроком на 30 дней. Об этом в субботу, 4 октября, сообщило Суспільне из зала заседаний.

2 октября в Киеве правоохранители задержали водителя Mercedes-Benz, который избил велосипедиста и оставил его без сознания на обочине. Ему предъявили новое подозрение.

30 сентября полиция заявила о задержании водителя Mercedes, который избил велосипедиста из-за замечания об остановке на велодорожке. Инцидент произошел после того, как мужчина припарковал автомобиль на полосе для велосипедистов, заблокировав движение. Велосипедист сделал ему замечание, на что водитель отреагировал насилием: несколько раз ударил мужчину по голове, в результате чего тот упал и потерял сознание, отмечают в полиции.

После этого нападавший оттащил потерпевшего без сознания на обочину и уехал с места происшествия.

Пострадавшему 40 лет, он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следователи сообщили подозреваемому о нарушении по части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается до восьми лет лишения свободы.