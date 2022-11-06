«Нужно иметь план на разные случаи». В КГГА прокомментировали сообщения об эвакуации 3 миллионов человек в случае блэкаута 6 ноября, 17:22 В КГГА объяснили, что эвакуация — это лишь один из возможных сценариев (Фото:Oleksii Chumachenko / SOPA via Reuters)

Киевские власти рассматривают различные сценарии чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате террористических атак РФ на объекты критической инфраструктуры.

Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя сообщение в The New York Times о том, что столичные власти уже приступили к подготовке эвакуации 3 миллионов человек в случае блэкаута.

Видео дня

«Несколько дней назад журналисты спросили меня: есть ли у столицы план на случай блэкаута? Отвечу еще раз. В ситуации войны, в которой мы живем, нужно иметь планы на случай разных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. И быть готовым действовать», — подчеркнул Кличко.

Он рассказал, что столичные власти, готовясь к зиме, закупили, привлекли от иностранных партнеров и продолжают закупать генераторы и тепловые пушки. Также обустраиваются теплопункты и укрепляется безопасность объектов критической инфраструктуры.

«Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях. Но враг коварен и циничен. Россия делает геноцид — в частности, пытаясь вызвать коллапс в энергетической сфере Украины. Коммунальщики, энергетики сосредоточенно и оперативно устраняют повреждения сетей, делают все, чтобы у жителей были критически важные услуги», — сказал Кличко.

«Но мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий, хотя и рассчитываем, что худшего не произойдет», — подчеркнул мэр.

По его словам, сегодня поводов для паники нет.

«Киев живет и работает. Выдержка и воля каждого из нас — это то, что врагу уничтожить не удалось и не удастся. Экономим электроэнергию, помогаем друг другу. Вместе мы выстоим и победим», — подчеркнул Кличко.

Также публикацию NYT об эвакуации 3 миллиона киевлян прокомментировал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, на которого ссылалось издание в своей статье.

Чиновник объяснил, что сейчас ситуация контролируемая и причин говорить об именно таком решении пока нет, просто система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам.

«Чтобы реагировать правильно, мы должны планировать все возможные случаи… Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг во избежание хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения… Для нас важно избегать паники и дезинформации, поэтому в очередной раз прошу СМИ не манипулировать информацией», — призвал чиновник.



Ткачук также отметил, что власти Киева делают все, чтобы минимизировать для жителей последствия постоянных атак РФ на объекты гражданской инфраструктуры.



В частности, в каждом районе города подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева с электричеством, санузлами, столовыми, местами отдыха и теплыми вещами, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

