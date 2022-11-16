«Будут отключения»: Кличко рассказал о ситуации с энергоснабжением Киева 16 ноября, 12:28 Виталий Кличко сообщил, что в Киеве применяются почасовые и аварийные отключения света (Фото:Виталий Кличко/Facebook)

Мер Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации с энергоснабжением столицы после террористической атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины.

По его словам, сейчас по распоряжению Укрэнерго применяются почасовые и аварийные отключения света.

«Энергетики это делают, чтобы сохранить управляемость энергосистемы… Сеть электроснабжения Киева объединена с национальной системой энергоснабжения. И вчера враг попал во многие объекты в Украине. Именно с этим были связаны массовые отключения света. В настоящее время систему стабилизировали. Но ситуация с дефицитом энергии остается сложной», — сообщил Кличко у себя в Telegram.

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Что касается отопления, то он заверил, что, «несмотря на все сложности — тепло сейчас в домах киевлян есть», отметив, что объекты критической инфраструктуры Киева снабжены генераторами и горючим на случай отключений.

Накануне, 15 ноября, Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

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По гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.