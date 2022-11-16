«Будут отключения»: Кличко рассказал о ситуации с энергоснабжением Киева
Виталий Кличко сообщил, что в Киеве применяются почасовые и аварийные отключения света (Фото:Виталий Кличко/Facebook)
Мер Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации с энергоснабжением столицы после террористической атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины.
По его словам, сейчас по распоряжению Укрэнерго применяются почасовые и аварийные отключения света.
«Энергетики это делают, чтобы сохранить управляемость энергосистемы… Сеть электроснабжения Киева объединена с национальной системой энергоснабжения. И вчера враг попал во многие объекты в Украине. Именно с этим были связаны массовые отключения света. В настоящее время систему стабилизировали. Но ситуация с дефицитом энергии остается сложной», — сообщил Кличко у себя в Telegram.
Что касается отопления, то он заверил, что, «несмотря на все сложности — тепло сейчас в домах киевлян есть», отметив, что объекты критической инфраструктуры Киева снабжены генераторами и горючим на случай отключений.
Накануне, 15 ноября, Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.
По гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.