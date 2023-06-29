Суд смягчил меру пресечения охраннику киевской поликлиники, где возле укрытия погибли люди

29 июня, 17:08
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62-летний охранник поликлиники Виктор Мошкин (Фото:Ґрати)

62-летний охранник поликлиники Виктор Мошкин (Фото:Ґрати)

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения сторожу поликлиники в Деснянском районе Вадиму Мошкину, где в ночь на 1 июня возле закрытого укрытия погибли три человека.

Как сообщает издание Ґрати, суд отпустил мужчину под ночной домашний арест. Прокурор настаивал на том, чтобы решение об аресте оставалось в силе, а сторона защиты просила отпустить Мошкина под личное обязательство приходить в суд и к следователю.

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62-летний охранник поликлиники Виктор Мошкин — единственный, кто признал вину по делу о закрытом укрытии (Фото:Ґрати) «Начальству — ничего, сторожу — все». В сети возмущены арестом охранника, который не успел открыть укрытие

62-летний Мошкин — единственный, кого отправили под стражу по делу о закрытом укрытии в Киеве. Три других фигуранта находятся под домашним арестом.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о гибели людей возле закрытого укрытия. Самую строгую меру назначили 62-летнему охраннику — два месяца в СИЗО. Издание Ґрати сообщило, что он признал вину, но заявил, что совершил преступление неумышленно, поскольку ему не хватило времени открыть укрытие до взрыва после начала тревоги.

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Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине. Он также подписал указ об усилении уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий и отказ в доступе к ним.

По результатам проверки всех 4655 убежищ Киева, только 15% оказались пригодными без замечаний.

Городской голова Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Сергей Попко и несколько глав райгосадминистраций получили выговор от Кабинета Министров.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Уголовное дело Апелляция Укрытие Охранник Апелляционный суд Киева Ночной домашний арест Мера пресечения

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