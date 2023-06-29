Суд смягчил меру пресечения охраннику киевской поликлиники, где возле укрытия погибли люди 29 июня, 17:08 62-летний охранник поликлиники Виктор Мошкин (Фото:Ґрати)

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения сторожу поликлиники в Деснянском районе Вадиму Мошкину, где в ночь на 1 июня возле закрытого укрытия погибли три человека.

Как сообщает издание Ґрати, суд отпустил мужчину под ночной домашний арест. Прокурор настаивал на том, чтобы решение об аресте оставалось в силе, а сторона защиты просила отпустить Мошкина под личное обязательство приходить в суд и к следователю.



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62-летний Мошкин — единственный, кого отправили под стражу по делу о закрытом укрытии в Киеве. Три других фигуранта находятся под домашним арестом.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о гибели людей возле закрытого укрытия. Самую строгую меру назначили 62-летнему охраннику — два месяца в СИЗО. Издание Ґрати сообщило, что он признал вину, но заявил, что совершил преступление неумышленно, поскольку ему не хватило времени открыть укрытие до взрыва после начала тревоги.

Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине. Он также подписал указ об усилении уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий и отказ в доступе к ним.

По результатам проверки всех 4655 убежищ Киева, только 15% оказались пригодными без замечаний.

Городской голова Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Сергей Попко и несколько глав райгосадминистраций получили выговор от Кабинета Министров.