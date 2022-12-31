Обнародовано видео с места прилета в Протасовом Яру в Киеве 31 декабря, 16:14 Кадры видео с места прилета ракеты в Протасовом Яру (Фото:Кадри відео ТИМОШЕНКО Офіс Президента via Telegram)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео с места прилета российской ракеты в Протасовом Яру, запущенной во время массированной атаки 31 декабря.

На видео видны поврежденные дома, кратер от ракеты и мужчина, которого госпитализируют медики.

Днем в субботу, 31 декабря, Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины.



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Взрывы раздались в Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве.

По данным Офиса президента, в Киеве обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе. Также повреждение получил гостиничный объект.

В КМВА заявили об уничтожении в районе Киева семи воздушных целей. В настоящее время известно об одном погибшем и 16 пострадавших в столице.