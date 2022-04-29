Коллеги вспоминают журналистку Радио Свобода Веру Гирич, погибшую в результате ракетного удара РФ по Киеву 29 апреля, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Журналистка и продюсер Радио Свобода Вера Гирич погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому в Киеве 28 апреля (Фото:Вера Гирич via Facebook)

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в центре Киева 28 апреля погибла журналистка и продюсер Радио Свобода Вера Гирич.

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«Вера Гирич работала в киевском бюро Радио Свобода с 1 февраля 2018, а до этого — на ведущих украинских телеканалах. «Редакция выражает соболезнование семье Веры Гирич и будет вспоминать ее как светлого и доброго человека, настоящего профессионала», — пишут в Радио Свобода. О гибели Веры Гирич написали и в белорусской службе Радио Свобода.

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О том, что в результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб человек, стало известно только утром 29 апреля при разборе завалов. В социальных сетях коллеги вспоминают Веру Гирич как доброго и честного человека и благодарят за совместную работу.

О гибели журналистки через несколько часов в Facebook сообщил ее коллега, журналист Радио Свобода, Александр Демченко.

«Это маленькая машинка Веры Гирич — моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немишаево, рассказывали, как искать информацию на оккупированных территориях… Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто не знаю, как рассказать, какого замечательного человека больше нет», — пишет Демченко.

«Вера была первая, о ком я подумала, увидев вчера разрушенный дом. Мы работали вместе почти год. И так не охото писать о ней в прошедшем времени. Только недавно я случайно узнала, что мы соседи. Чуть выше по улице — квартира, где я жила последние полтора года. Она уцелела. Но туда я вряд ли вернусь. Война так близко. И хуже всего, что некоторые потери неотвратимы. Вера», — пишет гостевой продюсер Радио НВ Божена Икалюк.

«Во время вчерашнего обстрела Киева погибла моя коллега из Радио Свобода Вера Гирич. Она работала координатором и постоянно делала невероятно важную невидимую для других работу. А еще постоянно улыбалась, когда меня видела, потому что раньше мы виделись и общались ежедневно», — вспоминает фотограф и координатор спецпроектов Крым. Реалии Станислав Юрченко.



«Наша коллега из Радио Свобода Вера. **баная российская ракета прилетела прямо в киевскую квартиру, где она жила. Высокоточная бл*дь ракета. Веры больше нет. Ее тело всю ночь пролежало под завалами. Сегодня его достали. Спи, Вера. Хотя ты все равно уже не увидишь ни Киев, ни этот пост. **баные ракеты. Ненавижу их всех», — пишет главный редактор сайта Бабель Евгений Спирин.

«Когда я увидел заголовок Погибла журналистка — даже боялся открыть. В этом доме живут несколько коллег. Верил, и я хотел бы верить, что это ошибка. Но коллеги, работавшие с Верой, подтверждают информацию. От ракетного удара погибла журналистка Вера Гирич. Когда я пришел в ТСН, она была информационным продюсером. За долгое время работы вместе я не слышал, чтобы Вера даже повысила голос. Необычайно добрый, тактичный и отзывчивый человек. Не хочется в это верить. Бл*дские москали», — вспоминает коллегу ведущий телеканала Рада Антон Страшко.



«В последней пепеписке с Верой мы мирно решали организационные вопросы на Радио Свобода. Мне всегда было комфортно с ней работать. Мне было приятно просто общаться с ней. Мне было приятно вспоминать этого человека как настоящего профессионала… Хочется держать ум холодным, но я не могу сдержать инстинктивный гнев, чувство несправедливости, переполняющее меня сейчас», — пишет креативный продюсер украинской IT-компании Genesis Владислав Яцкив.

«Лично для меня Вера была хорошей феей, которая всегда (!) помогала и делилась контактами. Каждый раз, когда я что-то искала и не знала, где, я писала: „Вера, очень нужна помощь“ и Вера всегда отзывалась. В последний раз мы переписывались месяц назад. Я была должна ей не одну шоколадку, и всегда проходя мимо офиса Радио Свобода, в голове думала „о, в следующий раз занесу сладкое Вере“. Не занесла. Очень жаль», — вспоминает Веру Гирич продюсер Hromadske Наталья Шимкив.

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