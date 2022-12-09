Ситуация с электроснабжением на левом берегу Киева улучшилась — YASNO 9 декабря, 01:31 Жилой дом в Киеве во время блекаута (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что на левом берегу Киева несколько улучшилась ситуация с электроснабжением.



"Плохих новостей нет, и это уже хорошо. Киев проживает сегодняшний день с ограничениями на уровне вчерашних. На левом, по свидетельству коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, которое позволило увеличить объем переданной электроэнергии", - заявил Коваленко.

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Он добавил, что в столице ожидается потепление, из-за чего энергетикам будет легче восстанавливать электросеть.

Днем ранее Коваленко сообщил, что жители левого берега Киева получают всего 30% потребностей в электроснабжении.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил, что власти столицы рассматривают вариант переезда некоторых групп людей в пригород в случае ухудшения ситуации в столице из-за новых массированных российских атак. Он просил жителей Киева рассмотреть возможность пожить у друзей или знакомых в пригороде Киева, где есть тепло и независимое водоснабжение.

