Ситуация с электроснабжением на левом берегу Киева улучшилась — YASNO

9 декабря, 01:31
Поделиться:
Жилой дом в Киеве во время блекаута (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Жилой дом в Киеве во время блекаута (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что на левом берегу Киева несколько улучшилась ситуация с электроснабжением.

"Плохих новостей нет, и это уже хорошо. Киев проживает сегодняшний день с ограничениями на уровне вчерашних. На левом, по свидетельству коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, которое позволило увеличить объем переданной электроэнергии", - заявил Коваленко.

Видео дня

Он добавил, что в столице ожидается потепление, из-за чего энергетикам будет легче восстанавливать электросеть.

Днем ранее Коваленко сообщил, что жители левого берега Киева получают всего 30% потребностей в электроснабжении.

Читайте также:
В Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии: в Укрэнерго сообщили, где самая сложная ситуация

Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил, что власти столицы рассматривают вариант переезда некоторых групп людей в пригород в случае ухудшения ситуации в столице из-за новых массированных российских атак. Он просил жителей Киева рассмотреть возможность пожить у друзей или знакомых в пригороде Киева, где есть тепло и независимое водоснабжение.

https://www.youtube.com/embed/xIlFqrCSllg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Электроэнергия Электричество Электроснабжение Война в Украине YASNO Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X