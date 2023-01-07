Из-за похолодания Киев не избежит отключений света на выходных — YASNO

7 января, 05:26
Поделиться:
Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко заявил о высокой вероятности того, что на выходных в Киеве будут отключения света.

Он подчеркнул, что обычно на выходных при благоприятных условиях можно обойтись без отключений, но в настоящее время в столице наблюдается значительное похолодание. По словам Коваленко, «каждые минус 5 градусов на улице — это дополнительные 250 МВт к потреблению».

Видео дня

«На выходных, вероятнее всего, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными», — написал гендиректор YASNO.

Коваленко отметил, что из-за морозов могут случаться и локальные аварии.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/10217031162849626
Читайте также:
Ситуация с отключениями света может ухудшиться: в Укрэнерго назвали причину

Во вторник, 3 января, в 14.00 в Киеве вернули стабилизационные графики отключения электроэнергии.

https://www.youtube.com/watch?v=Kdznij7otx4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Электричество Электроснабжение Свет

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X