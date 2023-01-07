Из-за похолодания Киев не избежит отключений света на выходных — YASNO 7 января, 05:26 Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко заявил о высокой вероятности того, что на выходных в Киеве будут отключения света.



Он подчеркнул, что обычно на выходных при благоприятных условиях можно обойтись без отключений, но в настоящее время в столице наблюдается значительное похолодание. По словам Коваленко, «каждые минус 5 градусов на улице — это дополнительные 250 МВт к потреблению».

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«На выходных, вероятнее всего, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными», — написал гендиректор YASNO.

Коваленко отметил, что из-за морозов могут случаться и локальные аварии.

Во вторник, 3 января, в 14.00 в Киеве вернули стабилизационные графики отключения электроэнергии.

