Из-за похолодания Киев не избежит отключений света на выходных — YASNO
Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко заявил о высокой вероятности того, что на выходных в Киеве будут отключения света.
Он подчеркнул, что обычно на выходных при благоприятных условиях можно обойтись без отключений, но в настоящее время в столице наблюдается значительное похолодание. По словам Коваленко, «каждые минус 5 градусов на улице — это дополнительные 250 МВт к потреблению».
«На выходных, вероятнее всего, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными», — написал гендиректор YASNO.
Коваленко отметил, что из-за морозов могут случаться и локальные аварии.
Во вторник, 3 января, в 14.00 в Киеве вернули стабилизационные графики отключения электроэнергии.