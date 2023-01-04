В YASNO заявили об «утешительных прогнозах» по электроснабжению в Киеве

4 января, 06:39
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Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко сообщил об «утешительных прогнозах» по электроснабжению в Киеве.

"Новый год мы встретили под взрывы, но отнюдь не от фейерверков, а от ракет и шахедов. Бешеный враг продолжает воевать с трансформаторами. Да, энергосистема имеет новые повреждения, но благодаря ВСУ и постоянным ремонтам можно сказать, что ситуация сейчас стабильная", – сообщил Коваленко.

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Он отметил, что в настоящее время аварийные или экстренные отключения не планируются.

"Для того чтобы аварий случалось меньше, после включения света, не включайте все энергоемкие приборы одновременно, поскольку это может вызвать перегрузку оборудования", - заявил Коваленко.

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Во вторник, 3 января, в 14.00 в Киеве вернули стабилизационные графики отключения электроэнергии.

https://www.youtube.com/watch?v=OUGgOpDyh8s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Электричество Электроснабжение YASNO

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