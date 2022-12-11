В YASNO сообщили, что в Киеве сократили продолжительность отключения света 11 декабря, 01:14 Дом в Киеве во время блекаута (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве удалось сократить продолжительность отключения электроэнергии.



Он сообщил, что с 25 ноября по 8 декабря у жителей Киева нет электричества в среднем 3 часа 30 минут. Раньше этот период составлял 5 часов и 32 минуты.



Максимальное время отключений также уменьшилось в два раза. Раньше доходило до 20 часов 39 минут без электричества, а теперь только до 10 часов и 8 минут.



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Число домов, где света нет до 10 часов сократилось с 667 до 87. Среднее время отключений в течение суток – 9 часов 29 минут.

С пятницы, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений. Теперь они разделены на три категории:

белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано;

серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света;

светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Если же адрес отсутствует в перечне, необходимо сообщить об этом через официальный сайт.