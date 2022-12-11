В YASNO сообщили, что в Киеве сократили продолжительность отключения света

11 декабря, 01:14
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Дом в Киеве во время блекаута (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Дом в Киеве во время блекаута (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве удалось сократить продолжительность отключения электроэнергии.

Он сообщил, что с 25 ноября по 8 декабря у жителей Киева нет электричества в среднем 3 часа 30 минут. Раньше этот период составлял 5 часов и 32 минуты.

https://twitter.com/sergeykovalenko/status/1601513450718785536

Максимальное время отключений также уменьшилось в два раза. Раньше доходило до 20 часов 39 минут без электричества, а теперь только до 10 часов и 8 минут.

Видео дня

https://twitter.com/sergeykovalenko/status/1601513455101816832

Число домов, где света нет до 10 часов сократилось с 667 до 87. Среднее время отключений в течение суток – 9 часов 29 минут.

https://twitter.com/sergeykovalenko/status/1601513458008088576
https://twitter.com/sergeykovalenko/status/1601513461175177216
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С пятницы, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений. Теперь они разделены на три категории:

  • белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано;
  • серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света;
  • светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Если же адрес отсутствует в перечне, необходимо сообщить об этом через официальный сайт.

https://www.youtube.com/watch?v=lv_TVphSork
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электроэнергия Электричество Отключения света Блэкаут Война в Украине YASNO Война России против Украины

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