В YASNO сообщили, что в Киеве сократили продолжительность отключения света
Дом в Киеве во время блекаута (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве удалось сократить продолжительность отключения электроэнергии.
Он сообщил, что с 25 ноября по 8 декабря у жителей Киева нет электричества в среднем 3 часа 30 минут. Раньше этот период составлял 5 часов и 32 минуты.
Максимальное время отключений также уменьшилось в два раза. Раньше доходило до 20 часов 39 минут без электричества, а теперь только до 10 часов и 8 минут.
Число домов, где света нет до 10 часов сократилось с 667 до 87. Среднее время отключений в течение суток – 9 часов 29 минут.
С пятницы, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений. Теперь они разделены на три категории:
- белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано;
- серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света;
- светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Если же адрес отсутствует в перечне, необходимо сообщить об этом через официальный сайт.