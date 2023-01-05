В YASNO сообщили, что в Киеве могут применяться аварийные отключения света 5 января, 05:35 Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве все еще могут практиковаться аварийные отключения света.



В то же время, 4 января был первым днем, когда в городе применяли отключение по графику. Отмечается, что благодаря усилиям энергетиков компания может отключать абонентов не группами, а используя всего 5-6 очередей в одной группе.

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"Могут ли сейчас происходить отключения вне графика? Да, если они аварийные. И здесь не нужно удивляться: аварии на линиях раньше случались, равно как и сейчас", - заявил Коваленко.

Во вторник, 3 января, в 14.00 в Киеве вернули стабилизационные графики отключения электроэнергии.

