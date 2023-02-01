В Киеве не отключают свет только в 3% жилых зданий — YASNO 1 февраля, 02:03 Ремонт энергооборудования после обстрелов Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что в большинстве домов Киева сейчас действуют отключения по графику.



"Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графикам. А вот графики могут быть разными у соседних домов", - заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что все жилые дома поделены на группы, которые формируются не по количеству зданий, а по потребляемой ими мощности.

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Есть еще 1500 домов, подключенных к линиям критической инфраструктуры и находящихся вне групп.

"Но благодаря сотрудничеству коллег из КГГА и переподключению на другие линии сейчас их 750. Часть из них - 400 - должны отключаться ЖЭКами, ОСББ и управляющими компаниями, чтобы дать возможность энергосистеме быть еще более стабильной", - сообщил Коваленко.