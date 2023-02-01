В Киеве не отключают свет только в 3% жилых зданий — YASNO

1 февраля, 02:03
Поделиться:
Ремонт энергооборудования после обстрелов Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ремонт энергооборудования после обстрелов Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что в большинстве домов Киева сейчас действуют отключения по графику.

"Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графикам. А вот графики могут быть разными у соседних домов", - заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что все жилые дома поделены на группы, которые формируются не по количеству зданий, а по потребляемой ими мощности.

Видео дня

Есть еще 1500 домов, подключенных к линиям критической инфраструктуры и находящихся вне групп.

"Но благодаря сотрудничеству коллег из КГГА и переподключению на другие линии сейчас их 750. Часть из них - 400 - должны отключаться ЖЭКами, ОСББ и управляющими компаниями, чтобы дать возможность энергосистеме быть еще более стабильной", - сообщил Коваленко.

Читайте также:
«Ситуация даже еще выровнялась». В Киеве свет есть в среднем 80% времени — Yasno
https://www.youtube.com/watch?v=ostTPjDWHlc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Электричество Электроснабжение Война в Украине YASNO Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X