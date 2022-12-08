Левый берег Киева получает лишь 30% потребностей в электроэнергии

8 декабря, 01:45
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Блэкаут в Киеве (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Блэкаут в Киеве (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что жители левого берега Киева получают лишь 30% потребностей в электроснабжении.

«Отдельно упомяну левобережный Киев. Здесь бытовые клиенты получают лишь до 30% потребностей, так как до сих пор ведется ремонт одного из коммунальных объектов генерации. В то же время сети других источников генерации перегружены и не могут передать достаточно энергии на левобережные районы. К сожалению, пока сроки восстановления нам неизвестны», — заявил Коваленко.

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Он отметил также, что при включении и выключении электричества случается много локальных аварий. Коваленко призвал потребителей более ответственно относиться к потреблению электроэнергии.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02JdV97yR32qUT5PvSHYFWQC8SFaBtBd5A6JWBxvxcAUzsW1ia3k1WtHt57gxvEcFRl&show_text=true&width=500
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Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил, что власти столицы рассматривают вариант переезда некоторых групп людей в пригород в случае ухудшения ситуации в столице из-за новых массированных российских атак. Он просил жителей Киева рассмотреть возможность пожить у друзей или знакомых в пригороде Киева, где есть тепло и независимое водоснабжение.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Электроэнергия ДТЭК Электричество Электроснабжение Война в Украине YASNO Война России против Украины

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